مستشار بلدي: أنا من الـUPR رغم انتخابي عن الـPUD (فيديو)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2014 17:18

المستشار البلدي والعمدة السابق لبلدية أغشوركيت وكالة حماد ولد المرابط (الأخبار)الأخبار (انواكشوط) – قال المستشار البلدي والعمدة السابق لبلدية أغشوركيت وكالة حماد ولد المرابط إنه ينتمي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا ولا علاقة تربطه بحزب الوحدة والتنمية، رغم أنه دخل المجلس البلدي عن طريق لائحة هذا الحزب، مردفا أنه أخبرهم عندما وضعوه في اللائحة بأنه من الحزب الحاكم.

وأعلن ولد المرابط رفضه للإجراء الذي اتخذته اللجنة المستقلة للانتخابات ضده بإسقاط عضويته للمجلس البلدي، ومنح مقعده للسيدة التي كانت تليه في لائحة حزب الوحدة والتنمية، مؤكدا أنه دخل المجلس البلدي بشكل "رسمي" ومنحته السلطات الإدارية وصل استدعاء لحضور تنصيب العمدة وللتصويت على نوابه.

وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أسقطت ولد المرابط من لائحة المجلس البلدي بناء على شكوى تقدمت بها لائحة حزب الوحدة والتنمية في أغشوركيت، وأحلت مكانه السيدة التي كانت تليه في المجلس البلدي، حيث واكبت السيدة تنصيب العمدة، وترشحت لنيابته.

لكن مكالمات هاتفية تلقاها حاكم مقاطعة ألاك أوقفت عملية التصويت على النواب، قبل أن تصل الحاكم لائحة جديدة أعيد فيها ولد المرابط لعضوية المجلس البلدي، وهو ما أدى لانسحاب مستشاري حزب الوحدة والتنمية وحزب "تواصل" والتحالف الشعبي التقدمي من الجلسة، حيث وصفوا ما جرى "بالمهزلة، والمسرحية المكشوفة، والتلاعب غير اللائق".