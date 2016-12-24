نائب برلماني : الحكومة لا تفعل إلا الخير

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2014 17:22

الأخبار (نواكشوط) – قال نائب أنبيكت لحواش عن حزب الحراك يرب ولد الأمانة إنه واثق من جدية الحكومة الحالية ورغبتها في الإصلاح وانجاز واقع ملموس علي الأرض.

وأضاف" نحن ندرك أن الحكومة لاتفعل إلا الخير، وإن أي مسألة مهمة لم تقم بها يعني أنها لم تحضرها ذهنيا أو لم تجد الوسائل الكافية لها".

وطالب الحكومة بالعمل مع الوكالة الإفريقية للماء من أجل تسريع العمل الجاري في بحيرة أظهر وتوفير المياه لسكانته باعتباره أولوية لدي فخامة رئيس الجمهورية حسب تعبيره.