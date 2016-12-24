برلماني يدعو للخروج عن المذهب المالكي

تاريخ الإضافة: الجمعة, 28 آذار/مارس 2014 19:16

الأخبار(نواكشوط) دعا أحد أعضاء البرلمان الموريتاني، رفاقه النواب إلى أخذ آراء الإمام الشافعي عليه رحمة الله في القضايا المالية للهروب من انتهاك محرم في المذهب (المذهب المالكي) في إشارة إلى بعض الإشكالات الفقهية المتعلقة بالفوائد الربوية.

وقال النائب عن حزب الكرامة شيخنا ولد حجبو- في جلسة برلمانية مساء اليوم الجمعية - إن الأخذ بآراء الشافعي أولى من انتهاك محرم صريح في الفقه المالكي، وإن التقيد بنصوص المذهب دون مراعاة الآراء الفقهية الواردة في المذاهب الأخرى قد يكون مضرا، خصوصا في مجال المعاملات.

وأكد ولد حجبو أنه سيصوت للقانون رغم رفضه للربا.

وهذه أول دعوة للخروج عن المذهب المالكي الذي يعتبر مرجعية الشعب الموريتاني بالكامل.