أخطاء البروتوكل تربك السلك الدبلوماسي (صور)

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 نيسان/أبريل 2014 13:46

السفيران الإيراني (يمين) والقطري (يسار) وبينهما مقعد السفير المصري الذي غادره بعد دقائق من الجلوس فيه (الأخبار)الأخبار (انواكشوط) – تسببت أخطاء البروتوكل الموريتاني في إرباك السلك الدبلوماسي في موريتانيا، وذلك أثناء حفل وضع حجر الأساس لمعهد أمراض الكبد والفيروسات والذي ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في انواكشوط صباح اليوم.

السفير المصري (وسط) فضل هذا المقعد بعد مغادرة المقعد المخصص له من طرف البروتوكول الموريتاني (الأخبار)فقد وضع البروتوكل أسماء السفراء على مقاعد في إحدى الخيم المضروبة في مكان إقامة المعهد، لكنه لم يراع واقع علاقات هذا البلدان في ترتيب المقاعد، حيث تسبب وضعه مقعد السفير المصري بين سفيري قطر وإيران في إرباك الجميع قبل أن يغادر السفير المصري لاختيار مقعد آخر في صف مغاير.

المقاعد الثلاثة قبل وصول أصحابها، من اليمين: مقعد السفير الإيراني، مقعد السفير المصري، مقعد السفير القطري (الأخبار)الثلاثي الدبلوماسي جلس في المقاعد المخصصة له لدقائق، مصحوبة بصمت مطبق، قبل أن يغادر السفير القطري مقعده ويدخل في حديث مع السفير اليمني بانواكشوط.

ومع عودة السفير القطري غادر السفير المصري مقعده، واختار مقعدا فارغا في مكان آخر وجلس فيه، وترك المقعد الذي يحمل اسمه واسم بلاده فارغا.

السفير السعودي في انواكشوط كان أول الواصلين من السلك الدبلوماسي لمكان الحفل (الأخبار)ولوحظ حضور دبلوماسي بارز في الحفل الذي أشرف عليه الرئيس الموريتاني، وكان السفير السعودي أول أعضاء السلك الدبلوماسي وصولا لمكان الحفل، تلاه السفير الصيني.

وقد ملأ الدبلوماسين السعودي والصيني وقت الانتظار بأحاديث مع البرلمانيين والسياسيين الذي حضروا منذ ساعات الصباح في انتظار وصول الرئيس الموريتاني الذي تأخر وصوله حتى قرابة الساعة العاشرة.