بنه ولد الشنوف: لا حوار بعد الآن مع المعارضين

تاريخ الإضافة: الجمعة, 02 أيار 2014 13:46

الأخبار(ألاك) – قال الفنان الكوميدى بنه ولد الشنوف إنه لا حوار بعد الآن مع المعارضين وإن السلطات الرسمية ماضية نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تضمن فوز رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز فى جولتها الأولى.

 

وقال والشنوف أمام المآت فى دار الشباب بمدينة ألاك اليوم الجمعة خلال انطلاق الفعاليات المخلدة للذكرى السادسة والخمسون لمؤتمر ألاك التاريخى إن الدولة سئمت الحوار مع المعارضين الذين صدعوا رؤوس الجميع بأطروحاتهم، مضيفا "الحوار ماتل خالك انتهى".

 

وتضرع ولد الشنوف إلى الله أن يجعله "عزيزا" عند المسؤولين الإداريين والمنتخبين، حتى يقضى منهم جميع حاجاته وهم راضون بذلك.

 


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