اعلامي ينسحب من السباق الرئاسي بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 07 أيار 2014 19:20

الأخبار (نواكشوط)- أعلن الإعلامي محمد محمود ولد المقداد انسحابه رسميا من سباق الانتخابات الرئاسية وذلك ساعات قليلة قبل إغلاق باب الترشحات.

وقال ولد المقداد "عندما بدأنا اجراءات طرح الملف ﻻحظنا انه يشوبه بعض التعقيد سواء تعلق اﻷمر بأعداد المستشارين أو مبلغ خمسة ملايين إذ ان هذه الشروط تكاد تكون تعجيزية".

وقد وجدت أن الذهاب في توفيرها تبديد للوقت والمال ومع ذالك أشكر بعض المستشارين الذين أعلنوا عن رغبتهم في التوقيع لي والذين زاد عددهم علي العشرين.

وختم بالقول" أما بالنسبة لموقفي من التجاذب الحالي أعلن أني علي مسافة واحدة من جميع الفرقاء المشاركين والمقاطعين واستعدادي للذهاب في مساع حميدة من اجل الوصول الي أرضية سياسية يتفق الجميع عليها وتؤدي الي دولة المواطنة التي تسع الجميع دون ظلم أوحيف".