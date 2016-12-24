لصوص يسرقون أغنام العاصمة بدعوي تنفيذ القانون

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 21 أيار 2014 10:38

الأخبار (نواكشوط)- قالت مصادر محلية بمقاطعة الرياض جنوب العاصمة نواكشوط لوكالة الأخبار إن بعض اللصوص قاموا خلال اليومين الماضين بمصادرة بعض الأغنام داخل المقاطعة بدعوي أنها خرقت القانون، ولم يلتزم أصحابها بالإنذار الذي قدمته المجموعة الحضرية قبل أسابيع.

غير أن الضحايا اكتشفوا أنهم تعرضوا لسرقة محكمة من قبل مجهولين مستغلين الإعلان الذي بثته تلفزيونات واذاعات محلية قبل أيام حول حظر حركة الأغنام داخل العاصمة نواكشوط.

وتقول مصادر مطلعة إن حملة النظافة لما تبدأ رسميا في الرياض، وإن المجموعة الحضرية لم ترسل اطلاقا من يلاحق أغنام السكان لحد الساعة.