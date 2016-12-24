شجار على كلب يخلف جريحين بالبراكنه

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 27 أيار 2014 13:09

الأخبار (ألاك) – سقط جريحان على الأقل فى شجار قوى وقع قبل يومين بضواحى مدينة امبانى جنوب لبراكنه بين رجل وسيدات حاولن الاعتداء عليه بعدما أشبع أحد الكلاب ضربا متهما إياه بالاعتداء على بعض مواشيه.

وقالت مصادر للأخبار إن سيدتين من بينهم مسنة أصيبوا بجروح بعد ما حاولن ضرب رجل أشبع كلبهن ضربا بعد اعتدائه على بعض القطعان، مضيفة أن المسنة فقدت الوعى نتيجة ضربة قوية على الرأس تعرضت لها أثناء الشجار.

وأضافت المصادر أن الدرك قام بنقل الثلاثة إلى القضاء بألاك وسط مخاوف من صدامات سكانية بين الأهالى، مؤكدة أن أعيان المنطقة حاولوا إبرام صلح بين المتشاجرين، غير أنهم فشلوا فى إقناع الأطراف بالصلح.

وأضافت المصادر أن المسنة رفضت عرضا بتعويضها 70 ألف أوقية عن الأضرار التى لحقت بها وبالكلب، وإن الجميع يوجد حاليا تحت الرقابة القضائية لحين التوصل إلى حل.

وختمت المصادر بالقول إن تكاليف نقل المتشاجرين فى الذهاب والعودة تجاوزت 30 ألف أوقية.