قادة المعارضة يتبادلون شعارات أحزابهم (صور)

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 04 حزيران/يونيو 2014 21:37

حمل رئيس حزب "تواصل" شعار حزب "التكتل"، فيما حمل رئيس حزب "التكتل" شعار حزب "تواصل" (الأخبار)الأخبار (انواكشوط) – تبادل قادة الأحزاب المعارضة المنضوية في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة شعارات أحزابهم حيث رفع رؤساء أحزاب سياسية شعارات أحزاب أخرى في تبادل للرسائل بين هذه الأحزاب السياسية الساعية للوقوف في وجه ما تصفه "بالانتخابات الأحادية للنظام الموريتاني".

رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس كان حاميدو بابا يرفع شعار حزب "تواصل" (الأخبار)وخلال المسيرة رفع رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه شعار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" فيما رفع رئيس حزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور شعار حزب تكل القوى الديمقراطية.

نائب رئيس حزب التكتل محمد عبد الرحمن ولد امين فضل حمل حزمة من الشعارات (الأخبار)رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس كان حاميدو بابا رفع هو الآخر شعار حزب "تواصل" فيما اختار نائب رئيس حزب التكتل جمع عدة شعارات في آن واحد من بينها شعار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إضافة لشعاري حزب التكتل وحزب تواصل".

احتاج هذا الطفل لمساعدة أمه من أجل حمل الشعارات الثلاثة (الأخبار)وقد انعكس تصرف قادة الأحزاب السياسية على جماهيرها حيث لوحد حمل العديد منهم لشعار أكثر من حزب، إضافة للشعار الرسمي للمنتدى الذي ينتظم هذه الأحزاب السياسية إضافة لمنظمات مجتمعية وشخصيات مستقلة.