سكان الشامي يطالبون باقامة الجمعة

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 01 تموز/يوليو 2014 15:08

الشارع الرئيس في مدينة الشامي على طريق انواكشوط انواذيبو (الأخبار)الأخبار (انواكشوط) – اشتكى أحد المتصلين بالبارحة ببرنامج السهرة الفقهية في إذاعة انواكشوط الحرة من غياب الجمعة في مدينة الشامي عاصمة المقاطعة التي أنشأت حديثا على الطريق الرابط بين انواكشوط وانواذيبو، مؤكدا أنها المقاطعة الوحيدة في موريتانيا التي لا توجد فيها جمعة.

وقال المتصل إن إنه رغم وجود حاكم للمقاطعة وعمدة ونائب وقوات من الدرك والشرطة فلا توجد فيها جمعة إلى اليوم، مستغربا أن لا توجد فيها جمعة ولا جماعة خلافا لكل المقاطعات الأخرى.

وصادق مجلس الوزراء في موريتانيا يوم 22 يونيو 2011 على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة الشامي (ولاية داخلت أنواذيبو) وإعلانه ذا نفع عام، وذلك بهدف خلق مدينة الشامي الجديدة على الشاطئ الواقع في منتصف الطريق بين انواكشوط و انواذيبو.

وتبلغ مساحة المدينة الجديدة 685 هكتار قابلة للتمديد وتشمل 5680 قطعة أرضية سكنية و 805 قطع تجارية كما يأخذ التقطيع بعين الاعتبار التجهيزات العمومية والبنايات الإدارية إلى غير ذلك من متطلبات المدينة العصرية.

وفي يوم 15 مارس 2012 وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حجر أساس المباني الإدارية للمقاطعة الوليدة، كما استمع لعرض مفصل حول مكونات المباني والمخطط العمراني للمدينة.