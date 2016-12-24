الوكالة الرسمية تستعجل مغادرة الوفد المغربي

تاريخ الإضافة: الأحد, 03 آب/أغسطس 2014 18:10

الوكالة الحكومية بموريتانيا نشرت برقية مغادرة الوفد المغربي قبل برقية لقائه رئيس الجمهورية بست وأربعين دقيقةالأخبار (نواكشوط) – استعجلت الوكالة الموريتانية للأنباء في موريتانيا مغادرة الوفد المغربي الذي مثل المملكة المغربية في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وأوردت الوكالة الحكومية نبأ مغادرة الوفد الذي يترأسه رئيس البرلمان المغربي قبل نشرها برقية تفيد بلقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بست وأربعين دقيقة.

ونشرت الوكالة البرقية الأولى المتعلقة بمغادرة الوفد المغربي، لتنشر بعدها عدة برقيات إحداها متعلقة بإقامة ولد عبد العزيز مأدبة عشاء على شرف رؤساء الدول والوفود المشاركة في حفل التنصيب.

وجاءت البرقية العاشرة بعد خبر مغادرة الوفد المغربي متعلقة بلقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

ويرى البعض أن الوكالة لم تستعجل مغادرة الوفد المغربي فقط، وإنما كانت تنتظر السماح بنشر لقائه ولد عبد العزيز به.