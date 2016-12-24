شعار رابعة: جديد موضة العيد

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 23 أيلول/سبتمبر 2014 22:55

صورة ظهر بها أحد المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي الأخبار(نواكشوط) – دخل شعار ميدان رابعة العدوية إلى جديد موضة العيد في موريتانيا هذا العام من خلال ظهوره على زركشة جيب الزي التقليدي للرجال المعروف شعبيا بـ "الدراعة".

وظهر الشعار في أسواق العاصمة انواكشوط بشكل لافت، ليشكل بذلك حضورا مبكرا في جديد شعارات الموضة التي تجتاح الأسواق الموريتانية مع حلول كل عيد، وكانت في السابق تنحصر بين المسميات الشعبية أو أبطال مسلسلات تركية.

ويرمز الشعار الذي دخل إلى الأسواق الموريتانية لميدان رابعة العدوية التي اعتصم فيها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو 2013.

وقد قام بعض الشباب بارتداء فضفاضات تحمل الشعار ليظهروا بها على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث نالت إعجاب رواد تلك الصفحات.