"ارتباك بروتكولي" في ختام حفل رفع العلم (فيديو)

تاريخ الإضافة: الخميس, 04 كانون1/ديسمبر 2014 09:52

لحظة مغادرة ولد عبد العزيز ساحة الاحتفال بذكرى الاستقلالالأخبار (انواكشوط) – أظهرت اللقطة الختامية لحفل رفع العلم الوطني احتفالا بالذكرى الرابعة والخمسين للاستقلال الوطني "ارتباكا ابروتكوليا" ظهر فيه قائد أركان الجيوش الموريتانية اللواء الركن محمد ولد الغزواني، وهو يمد يده باتجاه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لكن الأخير كان قد التفت في طريقه لمغادرة الساحة.

وأظهرت اللقطة التي بثها التلفزيون الحكومي ووثقها موقع "بلوار ميديا" الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وهو يقف للحظات بين قائد أركان الجيوش ولد الغزواني، والوزير الأول يحي ولد حدمين للحظات تعزف خلالها الموسيقى العسكرية، قبل أن يتوجه إلى بوابة مغادرة الساحة، وبعيد التفاته مد قائد أركان الجيوش يده باتجاهه، لكن ولد عبد العزيز لم ينتبه لها.

وقد تدارك ولد الغزواني الموقف، وأشار بيده باتجاه الوزير الأول يحي ولد حدمين، قبل أن يربت على كتفه بيده، ويغادر الجميع ساحة حفل رفع العلم في القصر الرئاسي.

واحتفلت موريتانيا يوم الجمعة الماضي 28 نوفمبر 2014 بالذكرى الرابعة والخمسين لاستقلالها الوطني.

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