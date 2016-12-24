وزيرة تصارع الرجال علي شاطئ المحيط (فيديو)

تاريخ الإضافة: الأحد, 21 كانون1/ديسمبر 2014 17:23

الأخبار (انواكشوط) - حصلت وكالة الأخبار المستقلة علي فيديو لوزيرة الرياضة حليمة صو وهي تصارع بعض الشبان علي شاطئ المحيط الأطلسي في أول تصرف يقوم به بموريتانيا منذ فترة.

وحاول أحد الشبان في العرض الاعتداء علي الوزيرة، غير أنها تمكنت من صرعه علي الفور، والاجهاز عليه. في محاولة لاظهار براعتها في فنون القتال.

وظهرت الوزيرة بملابس رياضية، ومعها مديرها الفني الذي حاول هو الآخر اختبار مهاراته القتالية.

https://www.youtube.com/watch?v=M92G2hVpflU