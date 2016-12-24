صناعات عصرية ضمن مهرجان المدن القديمة

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 06 كانون2/يناير 2015 18:00

الأخبار (شنقيط) ـ لوحظ ضمن معارض النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة في شنقيط عرض منتوجات وبضائع وصناعات عصرية ليست لها أي علاقة بالتراث الصناعي والحضاري للمدن القديمة في موريتانيا؛ حيث تقول الجهات المشرفة على المهرجان إنه يأتي للتعريف بالتراث الموريتاني.

فقد ضم المهرجان عرضا للهواتف وملحقاتها، إضافة إلى بعض الألبسة الحديثة للأطفال والنساء والرجال، وكذا عينات من العطور الحديثة ودهون البشرة وغير ذلك.

وتوجد هذه البضائع داخل الخيم الرسمية للمهرجان وفي الممرات أمامها، فيما يشهد بعضها إقبالا أكبر من الإقبال على الصناعات والمواد التقليدية.

ويقول العارضون إنهم يغتنمون فرصة المهرجان لعرض هذه البضائع، في إشارة إلى حاجة الحاضرين إليها، معتبرين أن من ضمن أهداف المهرجان توفير فرص تجارية تدر بمداخيل مادية يستفيد منها السكان المحليون.

وكان بعض النسوة القادمات من التجمعات السكنية المجاورة لشنقيط قد شكت من ما وصفنه الإقصاء من المشاركة في المهرجان.