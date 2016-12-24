تعقيد عملية التصويت يلجئ الرئيس للاستشارة

تاريخ الإضافة: السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2013 10:45

اضطر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز جراء تعدد الصناديق وتعقيد إجراءات عملية الاقتراع إلى استدعاء رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات ليشرح له كيفية الإدلاء بصوته.

فبعيد خروجه من خلف الستارة ببطاقات التصويت الأربع استدعى الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات د. عبد الله ولد أسويد أحمد الذي كان في استقباله عند المكتب 25 في إدارة العقارات بمقاطعة تفرغ زينة من أجل أن يشرح له فيما يبدو كيفية التعاطي مع البطاقات وفي أي الصناديق يتم إيداعها.

رئيس اللجنة المستقلة الذي فوجئ بنداء الرئيس عليه اندفع إلى داخل مكتب التصويت وكاد أن يدخل عليه خلف الستارة ليدخلا في مناجاة استفاض فيها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ولينتهي الأمر بنجاح الرئيس في الإدلاء بصوته بشكل صحيح.