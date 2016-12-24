قفل تقليدي لحماية محفظة الرئيس الموريتاني (صور)

تاريخ الإضافة: الخميس, 02 نيسان/أبريل 2015 14:23

الأخبار (الحوضين) – لجأ ديوان الرئيس الموريتاني إلى طريقة بدائية لحماية المحفظة الرئاسية الخاصة بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال الجولة التي استمرت 10 أيام، وشملت ولايتي الحوضين، ومقاطعة كنكوصة بولاية العصابة.

ورصدت كاميرا "الأخبار" القفل التقليدي في المحفظة التي كان يحملها المدير الساعد للديوان الرئاسي سيدي عالي ولد سيدي عالي أثناء مرافقه للرئيس في جولته الداخلية، وقد أحكم إغلاق المحفظة بالقفل، كما حرص ولد سيدي عالي على إبقاء المحفظة في يده أو قريبا منه.

وتم التقاط إحدى الصور خلال تجول الوفد الرئاسي في محطة الكهرباء بتجمع ترمسة السكاني في ولاية الحوض الغربي، كما التقطت له صورة أخرى في مستشفى الطينطان، وظهرت الحقيبة بقفلها في محطات أخرى عديدة.

ويستخدم هذا النوع من الأقفال التقليدية في حماية المخازن القديمة في البوادي، كما يستخدمها باعة الرصيد في إحكام إغلاق حقائبهم التي تحوي بطاقات الرصيد وغيرها من مواد الهواتف النقالة.

وبحسب مصادر الأخبار فإن الحقيبة تحمل أموالا تم توزيعها في بعض محطات الزيارة لصالح بعض الأفراد، كما تضم بعض الرسائل التي استلمها الرئيس على شكل مطالب أو تظلمات من الأفراد أو الجماعات أثناء جولته في الحوضين.