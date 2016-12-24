الأخبار إنفو: لمن صوت عسكريو نواكشوط؟

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2013 12:01

واجهة العدد الجديد من صحيفة الأخبار إنفوالأخبار (انواكشوط) – قدمت صحيفة الأخبار إنفو في عددها الصادر اليوم قراءة في محاضر تصويت العسكريين في انواكشوط، وهي عينة تعطي صورة عن توجهات الناخبين في الأسلاك العسكرية والأجهزة الأمنية في موريتانيا، خصوصا وأن نسبة 46% من الأسلاك العسكرية والأجهزة الأمنية موجود في العاصمة نواكشوط.

وشكل العسكريون – في الانتخابات التشريعية في العاصمة انواكشوط - نسبة 10% من مصوتي الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، كانت غالبيتهم في مكاتب قيادة أركان الجيش والحرس الرئاسي، فيما تناقصت النسبة في مكاتب الدرك والحرس والشرطة.

وحصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على 1611 صوتا في المكاتب الخاصة بالجيش وأجهزة الأمن في العاصمة انواكشوط، فيما كانت النتيجة العامة 16.840 صوتا.

وشكلت مكاتب قيادة أركان الجيش الموريتاني خزانا انتخابيا للحزب الحاكم، حيث شكلت مكاتب القيادة والخدمات وحدها أكثر من نصف ناخبيه، وبعدد من الأصوات بلغ صوتا 832، كانت 204 منها في مكتب القيادة والخدمات رقم (1)، و215 منها مكتب القيادة والخدمات رقم (2)، و413 منها في مكتب القيادة والخدمات رقم (3).

فيما توزعت بقية أصواته على بقية مكاتب تصويت العسكريين في العاصمة انواكشوط.

وتعرض الحزب الحاكم لضربة قوية في المكتب رقم: (22) بمقاطعة لكصر، والمخصص لقطاع الدرك، حيث لم تتجاوز أصواته 4 أصوات، حيث تصدر هذا المكتب - البالغ عدد مسجليه 654، صوت منهم 386- التحالف الشعبي التقدمي بـ(37) سبعة وثلاثين صوتا، تلاه التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد بـ(24) أربعة وعشرين صوتا، تلاهما الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بـ(22) اثنين وعشرين صوتا لكل منهما.

ووصل عدد المسجلين من الأسلاك العسكرية والأجهزة الأمنية في العاصمة انواكشوط إلى 8.280، صوتت منهم 5834 في الشوط الأول من الانتخابات، كانت أصوات 508 منهم لاغية، فيما وصل عدد الأصوات المحايدة إلى 1202.

وتشهد موريتانيا بعد يومين (الجمعة 20 والسبت 21 ديسمبر 2013) الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والبلدية التي نظم شوطها الأول يومي 22 – 23 نوفمبر الماضي، وهي أول انتخابات يصوت فيها الأسلاك العسكرية والأجهزة الأمنية بشكل منفرد، حيث خصصت لها مكاتب تصويت خاصة، كما صوتت في اليوم الذي يسبق تصويت المدنيين.

وجاء ترتيب الأحزاب في العاصمة نواكشوط على النحو التالي:

1- الاتحاد من أجل الجمهورية: 1611 صوتا.

2- التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل": 534 صوتا.

3- التحالف الشعبي التقدمي: 468 صوتا.

4- الحراك الشبابي من أجل الوطن: 166 صوتا.

5- حزب الفضيلة: 106 صوتا.

6- الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد: 101 صوتا.

7- حزب الوئام الديمقراطي: 70 صوتا.

8- التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد: 59 صوتا.

9- حزب الإصلاح: 44 صوتا.

10- حزب الكرامة والعمل: 37 صوتا.