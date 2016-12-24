مهندسو المياه قلقون من تصرف وزارة المياه

تاريخ الإضافة: الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2013 22:30

نددت رابطة مهندسي المياه والبيئيين الموريتانيين فى إيجاز صحفي منه بالإجراءات التى تم اعتمادها من وزارة المياه والصرف الصحي فى البلاد مؤخرا المتعلقة بمسابقة اختيار خمسة مهندسين من اختصاص الوزارة.

وطالبت الرابطة فى بيانها ،اللجنة المعنية بالموضوع ، زيادة عدد المشاركين فى المقابلة الشفهية المقرر إجراؤها فى 23 من شهر ديسمبر الجاري ، خصوصا مع وجود كفاءات ذات خبر عالية فى الإختصاص المطلوب .. وقد تم إلى الآن تجاهلها.