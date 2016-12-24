%23 من ميزانية منطقة انواذيبو لستة أشخاص

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 26 آذار/مارس 2014 22:43

واجهة العدد الجديد من صحيفة الأخبار إنفوالأخبار (انواكشوط) – قالت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية إن أكثر من 23% من الميزانية السنوية لمنطقة انواذيبو الحرة يتم صرفه علاوات لستة أشخاص هم رئيس مركزها تنظيمها، وأعضاء هذه المجلس الأربعة وأمينها العام.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء 26 مارس 2014 إن علاوات هؤلاء الستة تفوق 120 مليون أوقية سنويا، وهو ما يتجاوز نسبة 23% من الميزانية السنوية لمنطقة انواذيبو الحرة، والتي بلغت في ميزانية 2014 507 مليون أوقية.

وحسب الصحيفة فإن علاوات رئيس مركز تنظيم المنقطة الحرة سنويا يصل إلى أكثر من 26 مليون أوقية، فيما يحصل كل واحد من أعضاء المجلس الأربعة على علاوة سنوية تبلغ 19.440.000، أي ما مجموعه 77.760.000 للأعضاء الأربعة.

وتبلغ علاوة الأمين العام للسلطة 17.040.000، إضافة لصلاحيات واسعة استفاض فيها المرسوم الصادر عن الوزير الأول.

ومنحت هذه العلاوات لإدارة سلطة تنظيم المنطقة الحرة بناء على المرسوم رقم: 103 – 2013، الصادر بتاريخ: 16 يونيو 2013 والموقع من طرف الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف، والأمين العام السابق للرئاسة سي آدما، ووزير الماية اتيام جمبار.

وتفوق هذه العلاوات رواتب أعضاء الحكومة حيث تصل رواتب الوزراء إلى مليون أوقية شهريا؛ أي 12 مليون سنويا.

ويحدد هذا المرسوم صلاحيات وآلية تنظيم عمل مركز تنظيم سلطة منطقة نواكشوط الحرة، كما يحدد المرسوم وفق نفس المادة علاوات رئيس و أعضاء لجنة تنظيم المنطقة.

وقدمت الصحيفة قراءة في المراسيم القانونية المنظمة لهذه المنشأة الجديدة.