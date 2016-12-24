صحيفة: ثلثا الحكومة والفريق الرئاسي متقاعدين أو من خارج "القطاع العمومي"

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 16 نيسان/أبريل 2014 13:08

واجهة العدد الجديد من صحيفة "الأخبار إنفو"الأخبار (انواكشوط) – قالت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية إن ثلثي أعضاء الحكومة الموريتانية والفريق المعاون للرئيس، وكذا الوزير الأول بين متقاعدين أو مختارين من خارج قطاع الوظيفة العمومية في البلاد، معتبرا أن الأمر يشكل مفارقة مع الحديث الرسمي عن العناية بالشباب وتجديد الطبقتين السياسية والعمالية، واحترام التراتبية والتجربة في قطاع الوظيفة العمومية.

وقدمت الصحيفة في عددها ليوم الأربعاء استقراء تناول أعضاء الحكومة إن حوالي 18 من هؤلاء من خارج قطاع الوظيفة العمومية، أما الفريق الرئاسي فوصل عدد المعينين فيه من خارج قطاع الوظيفة العمومية إلى 5 أشخاص، فيما وصل عدد المتقاعدين فيه إلى ثلاثة.

وتفوق فريق الوزير الأول على الحكومة وعلى الفريق الرئاسي حيث كان فريقه بالجملة من خارج قطاع الوظيفة العمومية باستثناء موظف واحد، كما كان له حظه من المتقاعدين.

وتحدثت الصحيفة عن تمدد ما أسمته "إقطاعية المتقاعدين" بعد حضورهم في الحكومة وفي الفريق المعاون للرئيس وللوزير الأول، حيث كان المتقاعدون يسيطرون على مجالس الإدارة في مختلف القطاعات الحكومية.