صحيفة: ملك المغرب في تونس لدعم مواجهة الإرهاب

تاريخ الإضافة: السبت, 31 أيار 2014 11:17

الملك محمد السادس والرئيس المنصف المرزوقي يحييان مستقبلي العاهل المغربي في مطار تونس قرطاج الدولي أمس (إ.ب.أ)الأخبار(نواكشوط) قالت صحيفة الشرق الأوسط في الطبعة الدولية من عددها الصادر اليوم السبت، إن زيارة ملك المغرب محمد السادس لتونس تأتي بهدف دعم مواجهة الإرهاب.

وعد مراقبون زيارة الملك محمد السادس إلى تونس بأنها تحمل في طياتها دعما معنويا للبلاد التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبرى، لا سيما أن العاهل المغربي أصر على القيام بهذه الزيارة، رغم الأحداث الإرهابية التي ضربت تونس أخيرا، واستهدفت وزير داخليتها، وفق الصحيفة.

وفي سياق ذلك، قالت مصادر سياسية تونسية لـ"الشرق الأوسط". إن نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر، سيكون من بين الملفات المطروحة في المباحثات المغربية - التونسية، لا سيما في ظل التقارب التونسي - الجزائري الأخير، الذي فرضه تحالف البلدين في مواجهة الإرهاب، وحاجة تونس إلى دعم مالي لتمويل مواردها الاقتصادية المحدودة. وثمة اعتقاد في العاصمة التونسية أن المغرب ينظر بتوجس كبير إلى التقارب الجزائري - التونسي. وأضافت المصادر ذاتها "أن العاهل المغربي جاء إلى تونس أيضا لتصحيح المواقف، والوقوف على حقيقة الموقف التونسي من النزاع".