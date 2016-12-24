لقاء بين سفير موريتانيا وجاليته بألمانيا

تاريخ الإضافة: الأحد, 31 أيار 2015 20:29

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت الرابطة الثقافية الموريتانية في ألمانيا لقاء بين السفير الموريتاني في برلين محمد محمود ولد ابراهيم اخليل وبعض الجالية الموريتانية في ألمانيا.





وعقد الإجتماع أمس السبت 30 مايو 2015 واستمر عدة ساعات، وخصص لمناقشة أوضاع الجالية الموريتانية في ألمانيا والبحث عن حلول لبعض المشاكل المطروحة لبعضها خصوصا المنح الطلابية وتمديد الأوراق المدنية إضافة لتأشيرات السفر إلى موريتانيا بالنسبة لحاملي جواز السفر الألماني من أفراد الجالية.

وسلم مجلس رئاسة الرابطة خلال الاجتماع عريضة تضم أهم مطالب الجالية كما تؤكد حرص التعاون مع السفارة بهدف تحقيق مصالح الجالية.



وقد شكر السفير محمد محمدو ولد ابراهيم اخليل عبر في كلمته الرابطة على الدعوة وتنظيم الاجتماع منوها بضرورة الحفاظ على الثقافة والهوية، معبرا، عن استعداد السفارة لخدمة مصالح الجالية حاثا أفراد الجالية على التواصل معه من خلال الموقع الإلكتروني للسفارة.

