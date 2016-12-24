جالية موريتانيا بالكويت تعزي في أحداث مسجد الصادق

تاريخ الإضافة: الأحد, 28 حزيران/يونيو 2015 00:53

الأخبار (نواكشوط) ـ عزت الجالية الموريتانية بدولة الكويت، أهالي ضحايا الأحداث التي وقعت أمس بمسجد الصادق بالعاصمة، واستنكرت مثل تلك الأعمال التي اعتبرتها إجرامية تتنافى مع الدين الحنيف ومبادئ الإنسانية.

 

ودعا مكتب رابطة الجالية كافة الموريتانيين المقيمين بالكويت للحضور غدا الساعة العاشرة مساء عند مسجد الدولة الكبير لتقديم العزاء لأسر الضحايا .

 

وقالت الرابطة إنه و"في مشهد لم يسبق أن شهده هذا البلد المضياف تعرض مسجد الإمام الصادق في منطقة الكويت لعملية تفجير بشعة أمس أثناء صلاة الجمعة راح ضحيتها ما يقارب 27 شخصا وأكثر من 200 جريح من المصلين" .

 


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