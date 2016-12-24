دكتور موريتاني يفوز بجائزة "أفضل خريج" من جامعة أمريكية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2015 22:58

الأخبار (انواكشوط) – نال الدكتور الموريتاني شيخنا عثمان أحمد أبي المعالي جائزة أفضل خريج في اختصاص العناية المركزة لعام 2015 في جامعة st louis "سينلويس" بولاية "ميزوري" الأمريكية، وهو أول دكتور موريتاني يتخرج في مجال الطب من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونال الدكتور شيخن الجائزة عن بحثه العلمي المنشور في المجلة العلمية criticalcare medicine، وكان موضوع البحث advanced telemedicine : remote tele echo، وجرى حفل تكريمه بحضور السفير الموريتاني في واشنطن والمستشار بالسفارة وعدد من أفراد الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتخرج الدكتور أبو المعالي سنة 2008 من اختصاص الأمراض الباطنية من جامعة George washington بالعاصمة واشنطن، وانتقل بعدها للعمل في مستشفى خاص لمدة خمس سنوات كرم خلالها عدة مرات من إدارة المستشفى لتميزه في أدائه المهني والطبي .

والتحق باختصاص العناية المركزة في الفترة ما بين 2013- 2015.