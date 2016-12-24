طلاب موريتانيا بتركيا يخلدون الاستقلال (صور)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 11:04

الأخبار(نواكشوط) أحيا اتحاد الطلاب الموريتانيين بتركيا ذكرى استقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية 53 بمدينة اسطنبول .

وقد حضر النشاط إضافة إلى الطلاب الموريتانيين رؤساء جمعيات وأوقاف, ونقابات طلابية.

وبعد النشيد الوطني عرضت في الحفل فيديوهات تعريفية بمختلف أوجه الحياة في موريتانيا إضافة إلى فيلم تعريفي باتحاد الطلاب الموريتانين بتركيا, وما يقدمه من جهود وخدمات للطلاب.

وتناوب الكلام بعد الافتتاح كل من الأمين العام المهندس أحمد ولد محمد غالي, ومتكلمة الطالبات, ورؤساء جمعيات وأوقاف, وكلمة باسم الاتحادات الطلابية ألقاها رئيس منتدى الطالب الفلسطيني كريم الأسطل, ختم اللقاء بتكريم للجمعيات والأوقاف التي تقدم خدمات ملموسة للطلاب الموريتانيين بتركيا, والتي في مقدمتها 4 وهي:

1- جمعية باب العالم الطلابية الدولية

2- وقف الإخلاص

3- مكتب الاستعلام الإفريقي

4- منسق الطالب الدولي