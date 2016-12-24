مكتب الجالية بالمدينة المنورة يوجه رسالة لولد عبد العزيز

تاريخ الإضافة: الإثنين, 10 آب/أغسطس 2015 11:01

السفير الموريتاني بالمملكة العربية السعودية محمد محمود ولد محمد الأمين الأخبار (نواكشوط) ـ طالب رئيس مكتب الجالة الموريتانية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية المرابط ولد أيدا، الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل من أجل تسهيل إجراءات استخراج الوثائق والجوازات من القنصلية الموريتانية في جدة، مؤكدة أن الجالية الموريتانية في المدينة تشكل نسبة 90% من الجالية في المملكة.

وأضاف ولد أيدا في رسالة وجهها للرئيس ولد عبد العزيز، إن معظم أفراد الجالية في المدينة " كبار في السن من المجاورين الضعفاء في البنية والضعفاء في دخلهم"، مشيرا إلى أن السفر إلى جدة التي تبعد عنهم 400 كلم "فيه مشقة كبيرة من كافة النواحي".

ودعت الرسالة التي تلقت وكالة الأخبار نسخة منها، إلى عدم اشتراط الحضور لاستخراج جواز السفر، وتكليف بعثة الحالة المدنية في جدة بزيارة المدينة كل شهر لإنهاء إجراءات المواطنين في ما يخص وثائقهم وجوازات سفرهم.

وثمن مكتب الجالية الموريتانية في المدينة المنورة زيارة الرئيس ولد عبد العزيز لوزارة الخارجية خلال الأيام الماضية، مشيدا بتعليماته الخاصة "بتسهيل أمور الجاليات الموريتانية المقيمة بالخارج".