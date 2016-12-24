السفارة الموريتانية في طهران تحتفل بعيد الاستقلال

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2013 14:05

الأخبار(نواكشوط) أقامت السفارة الموريتانية في طهران حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، في مقر إقامة القائم بالأعمال بالسفارة، رئيس البعثة سيدي ولد محمد الأغظف.

وحضر الحفل الذي تواصل لساعات، وفد هام من وزارة الخارجية الإيرانية، وعدد كبير من السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في طهران، ورجال الأعمال والمسؤولين في عدد من المؤسسات الصناعية والاستثمارية والسياحية والثقافية الإيرانية، وكذا طاقم السفارة وأفراد الجالية الموريتانية.

وخلال الحفل استمع ضيوف السفارة الموريتانية بإيران الى النشيد الوطني، وتابعوا كلمة ألقاها القائم بالأعمال رئيس البعثة، سيدي ولد محمد الأغظف، رحب فيها بالحضور، مهنئا باسم الحكومة والشعب الموريتانيين، الحكومة والشعب الإيرانيين على الاتفاق الأخير في جنيف بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد. ونوه بمستوى التعاون بين البلدين.