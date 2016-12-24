وجده: طلاب موريتانيا يحتفلون بالاستقلال

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2013 12:58

أحد العروض في احتفال الطلبة بالاستقلالالأخبار (انواكشوط) – نظم فرع اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في مدينة وجدة المغربية نشاطا احتفاليا بمناسبة الذكرى 53 لاستقلال موريتانيا، عرفت العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية.

الأمين العام لفرع اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في وجده أحمد ولد محمدي هنأ في كلمته الطلبة الموريتانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال، مترحما على المقاومين الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل حرية الوطن واستقلاله.

ورحب ولد محمدي بالجمهور من طلبة موريتانيين ومن جمهور من المغاربة حضر التظاهرة الثقافية، وشارك الموريتانيين فرحتهم بالاستقلال، داعيا الشباب إلى الاقتداء بالمقاومين الأوائل، والسير على نهجهم.

وعرف الحفل تقديما لنماذج وأدوات تقليدية موريتانية، كما عرف استراحات فنية شارك فيها العديد من الطلبة الموريتانيين في مدينة وجده المغربية.