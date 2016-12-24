دكتورا مشرفة في الطب لطالب موريتاني بالمغرب

تاريخ الإضافة: السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2015 14:56

الأخبار (نواكشوط) ـ حصل محمدن ولد محمد محمود ولد أباه (محمد اندوت) على الدكتوراه في مجال الطب، حائزا رتبة "مشرف جدا"، ورشحت لجنة النقاش بحثه لنيل جائزة أفضل بحث في الكلية التي يدرس بها الطالب لهذا العام.

وقد ناقش ولد محمد محمود بحثه، والذي يتناول مرض الحاصة عند الأطفال يوم الأربعاء بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بعاصمة المملكة المغربية الرباط.

وحضر نقاش البحث جمع من الطلاب الموريتانيين بالمملكة المغربية، وخصوصا المقيمين منهم بالعاصمة الرباط.