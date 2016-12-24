تحرير موريتاني ضمن رهائن "راديسون" بمالي

تاريخ الإضافة: الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2015 12:14

تجمع للجمهور لمتابعة تطورات احتجاز الرهائن غير بعيد من فندق راديسون بلو في باماكو صباح اليوم (الأخبار)الأخبار (انواكشوط) – أكدت مصادر في باماكو لوكالة الأخبار خروج مواطن موريتاني ضمن إحدى الدفعات المحررة من الرهائن الذين كانوا محتجزين في فندق "راديسون بلو" بالعاصمة المالية باماكو.

وقالت المصادر المواطن الموريتاني كان ضمن نزلاء الفندق، وتم احتجازه قبل أن يتم تحريره ضمن الدفعات التي يجري تحريرها تباعا منذ بداية العملية ساعات الصباح.

وترددت أبناء عن إخضاع الخاطفين للرهائن لعملية اختبار في حفظ آيات من القرآن، حيث يتم إخلاء سبيله من حفظها، بينما يتم احتجاز من لا يحفظ أي آية من القرآن الكريم.

ويحتجز مسلحين يرجح أنهما مرتبطين بإحدى الجماعات الإسلامية المسلحة الناشطة في الشمال المالي عشرات الرهائن في هذا الفندق، وتجري عملية الاحتجاز في الطابق السابع من هذه الفندق، حيث كان هذا الطابق مخصصا لإيواء الفرنسيين.

ويتردد من حين لآخر حديث عن اقتحام قوات مالية للفندق لإنهاء عملية الاحتجاز، فيما أعلنت فرنسا عن تقديمه دعما لوجستيا واستخبارتيا للقوات المالية، وعن إيفاد 50 عنصرا من عناصر مكافحة الإرهاب إلى مالي.