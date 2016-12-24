طلاب موريتانيا بتونس: الوزارة تماطل في صرف المنح

تاريخ الإضافة: السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2015 08:30

الأخبار (نواكشوط) ـ اتهمت راوبط الطلاب الموريتانيين في الجمهورية التونسية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية بالمماطلة في صرف المنح للطلاب، متهمة إياها بتجاهل ما تصفه "الظروف المزرية التي يعيشها الطلاب الموريتانيون بتونس".

وقال بيان وقعته ثلاث روابط للطلاب الموريتانيين في مدن تونس وصفاقس وسوسه، تلقت وكالة الأخبار نسخة منه، إن المسؤولين بالوزارة كانوا قد أكدوا في وقت سابق أن المنح ستصرف قبل نهاية شهر أكتوبر المنصرم، منددين بـ "انعدام المسؤولية في تصريحات ووعود المسؤولين بالوزارة".

ودعت الروابط الطلابية في بيانها الوزارة إلى ضرورة صرف المنح بداية الأسبوع القادم، مطالبة بتحديد مواعيد لصرف المنح واللالتزام بها، محذرة من أن الطلاب مستعدون لكافة الخيارات النضالية دفاعا عن حقوقهم.