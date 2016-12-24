حفل في مصر بمناسبة عيد الجيش الموريتاني

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2015 13:04

الملحق العسكري بالسفارة الموريتانية في القاهرة العقيد محمد أحمد ولد إسماعيل الأخبار (انواكشوط) – قدم الملحق العسكري في السفارة الموريتانية في القاهرة العقيد محمد أحمد ولد إسماعيل عرضا أمام الملحقين العسكريين المعتمدين في القاهرة عن الجيش الموريتاني حاضره ومستقبله، وكذا عن دوره في تعزيز السلم والأمن في منطقة الساحل خاصة، وفي الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء عامة.

وجاء عرض ولد إسماعيل - وهو محلق عسكري في السفارة الموريتانية في القاهرة وفي الجامعة العربية - بمناسبة احتفالات الجيش الموريتاني بالذكرى 55 لإنشائه، وذلك في حفل أقامته رابطة المحلقين العسكريين في مصر على شرف الملحقين العسكريين المعتمدين في القاهرة من مختلف القارات.

كما أقامت الملحقية العسكرية على هامش الحفل معرضا صغيرا لنماذج من الصناعات التقليدية، والأزياء الوطنية والوجبات الشعبية الموريتانية نال إعجاب الجمهور الحاضر من عسكريين ومدنيين.

كما أقامت الملحقية العسكرية معرضا صغيرا لنماذج من الصناعات التقليدية والأزياء الوطنية والوجبات الشعبية الموريتانية نال إعجاب الحضور.

