جاليتان تعزيان في وفاة نجل الرئيس

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2015 16:35

الأخبار (نواكشوط) ـ أعربت الجاليتان الموريتانيتان في كل من دولة الكويت، والمدينة المنورة عن تعازيهما في وفاة نجل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورفيقه الشيخ عمر انجاي الذان توفيا يوم أمس في حادث سير قرب الطينطان.

وقالت الجالية بالكويت إنها علمت ـ بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ـ بالفاجعات التي ألمت بالشعب الموريتاني، وذلك بعد وفاة أحمد بن محمد ولد عبد العزيز، ابن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والصحفي الشيخ عمر انجاي يوم أمس في حادث سير قرب الطينطان.

وعزت الجالية كافة الشعب الموريتاني، والرئيس، والأسر الكريمة على هذه الفاجعة، معبرة عن لهثها بالدعاء توسلا إلى الله تعالى أن يرزقنا وأهل الفقيدين الصبر والسلوان، وأن يعظم الأجر ويخلفنا في الفقيدين.

وقالت الجالية بالمدينة المنورة إنها وعلى إثر الفاجعة الأليمة المتمثلة في وفاة نجل السيد رئيس الجمهورية المغفور له أحمدو ولد عبد العزيز و رفيقه الصحفي عمر انجاي تقدم التعازي إلي السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز و إلي جميع أفراد العائلتين الكريمتين متمنية للفقيدين الرحمة و الغفران.