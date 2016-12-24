جمعية الشباب الموريتاني بفرنسا تخلد عيد الاستقلال

تاريخ الإضافة: الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2013 11:13

الأخبار(نواكشوط) نظمت جمعية الشباب الموريتاني في فرنسا مؤخرا في قاعة محاضرات " دار المعادن " بباريس, أمسية ثقافية تخليدا للذكرى 53 لعيد الاستقلال الوطني.

افتتحت الأمسية بكلمة لرئيس الجمعية : سيدينا ولد خباز رحب في بدايتها بالحضور الكريم ثم قام بتقديم عرض موجز عن الأنشطة المستقبلية للجمعية.

تناول الكلام بعد ذالك الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية بباريس: محمد ولد محمد العبد الذي شكر بدوره الجمعية لدأبها على تنظيم الأنشطة المخلدة لعيد الاستقلال الوطني.

وقدم بعد ذالك البروفيسور عبد الودود ولد الشيخ محاضرة تحت عنوان :" 53 سنة على الاستقلال, ماهي سياسة الدولة حيال المؤسسات التقليدية ؟ وما هو دور المواطن أيضا؟"

وقد حازت المحاضرة على إعجاب الحضور بمستواها الخطابي و مضمونها العلمي القيم.

وأحيلت الكلمة بعد ذالك إلى البروفيسور: محمد باب ولد سعيد حيث قدم عرضا عن مشروع ‘توكه ‘ والآثار الإيجابية المتوخاة منه بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا في بلادنا. يتمثل المشروع في صناعة استخراج زيت توكه بطريقة لا تضر بالبيئة. تناول الكلام بعد ذالك الدكتور الأخصائي في أمراض القلب السيد : أحمد عمو ولد المصطفى الذي ثمن بدوره الفوائد الصحية لزيت توكه.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع توكه قد تم اختياره من طرف لجنة " منتدى إفريقيا 2013 : 100 إبتكارمن أجل تنمية مستدامة" الذي انعقد في باريس يوم 5 ديسمبر على هامش قمة الإليزيه من أجل السلام في إفريقيا.

استمع الحضور الكريم بعد ذالك إلى عرض قدمه رئيس الجمعية الموريتانية للرقي الاجتماعي المهندس السيد : محمد ولد محمد لمين عن الجمعية ونشاطها في مساعدة الأيتام و عائلاتهم التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة. كما دعا الجميع إلى المساهمة بشكل دائم وفعال حتى يتمكن هؤلاء الأيتام من مواصلة دراستهم في ظروف جيدة.

بعد ذالك أدارت المسؤولة الثقافية للجمعية مناظرة حول البطالة في موريتانيا. اختتمت بعد ذالك الأمسية بفقرة شعرية مع مجموعة من الشعراء الشباب.

يذكر أن جمعية الشباب الموريتاني في فرنسا دأبت على تخليد ذكرى الاستقلال الوطني من خلال أنشطة بدأت تتخذ زخما نظرا للروح الجمعوية و النشاط الذين تتحلى بهما مختلف أطياف الجالية الموريتانية في فرنسا.