باحث موريتاني يناقش "دكتوراه" في تجبير العظام

تاريخ الإضافة: الجمعة, 12 شباط/فبراير 2016 09:24

الأخبار (نواكشوط) حصل الباحث الموريتاني بكلية الطب والصيدلة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عثمان ولد محمد فال على الدكتوراه بمرتبة "مشرف جدا" من لجنة نقاش أطروحته تحت عنوان: "تثبيت العظم بالصفيحة الملولبة التشريحية لكسور الطرف العلوي لعظم العضد".

وضمت لجنة النقاش كلا من:

فوزي بو طيب، أستاذ في علم جراحة العظام والتجبير رئيسا.

كمال الحرش، أستاذ مبرز في علم جراحة العظام والتجبير مشرفا

أمين المرزوقي الزوالي، أستاذ مبرز في علم جراجة العظام والتجبير عضوا

محمد السحيمي، أستاذ مبرز في علم جراحة العظام والتجبير عضوا.

وحضر النقاش جمهور من الطلاب الموريتانيين في مدينة فاس بالمغرب.