باحث موريتاني يحصل دكتوراه في الطب البشري بالمغرب

تاريخ الإضافة: الجمعة, 19 شباط/فبراير 2016 09:45

الأخبار (نواكشوط) ـ حصل الباحث الموريتاني محمد محمود ولد اعل  بكلية الطب والصيدلة بفاس مساء الخميس  18/02/2016 على مرتبة الدكنوراه في الطب البشري، وذلك بعد نقاش رسالة دكتوراه تحت عنوان : " الخصائص الوبائية لالتهابات الغدة الدرقية الناتجة عن الأدوية ".

 

وتحصل  ولد اعل علي درجة الدكتوراه بميز: "مشرف جدا" مع تهنئة اللجنة التي ضمت كلا من:  

عبد اللطيف أوديدي،  أستاذ مبرز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة ـ رئيسا

يوسف خبال، أستاذ مبرز في علم الفارماكالوجيا ـ مشرفا

نجيب بن  منصور، أستاذ مبرز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة ـ عضوا

أجدي فريدا، أستاذة مبرزة   فى علم الغدد الصم الناتجة عن التحولا ت الغذائية   ـ عضوا

 

وتم النقاش بحضور جمع من الطلبة الموريتين  المقيمين بالمملكة المغربية. 


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