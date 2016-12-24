ولد الدد: الوزارة أضرت بالطلاب الموريتانيين في المغرب (مقابلة)

تاريخ الإضافة: السبت, 20 شباط/فبراير 2016 18:00

المرابط ولد الدد، الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب الأخبار (الرباط) ـ قال الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، المرابط ولد الدد، إن الطلاب في المغرب تضرروا من "القرار الجائر" لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنة المنصرمة والذي ألغيت بموجبه نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للمنح بتاريخ:31/03/2015.

واعتبر ولد الدد في مقابلة مع الأخبار ضمن سلسلة مقالات تجريها مع قادة الاتحادات الطلابية الموريتانية في الخارج، إن القرار يعد منعدما شكلا ومضمونا، مشيرا إلى مطالب النقابات الطلابية في الداخل والخارج بتجاوز آثاره السلبية المتمثلة في إلغاء 300 منحة للطلبة الموريتانيين بالخارج.

وعن تعاطي وزارة التعليم العالي اعتبر ولد الدد أنها قد خيبت آمال الشريحة الطلابية بالقرارات الارتجالية المتتالية، التي كان آخرها إلغاء تمثيل الطلبة في اللجنة الوطنية للمنح، وإلغاء استحقاقات السنة الماضية.

وهذا نص المقابلة:

الأخبار: وانتم تشرفون علي نهاية مأموريتكم، ما الذي يمكن أن تصفوا به حصيلة عملكم في اتحاد الطلبة الموريتانيين بالمغرب؟

قبل الدخول في الجواب على الأسئلة بشكل مباشر، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدونا ومدوا لنا يد العون في جاليتنا الطلابية، وهنا أخص بالشكر السفارة الموريتانية بالرباط والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ووزارة التعليم والبحث العلمي، على كافة التسهيلات التي قدموها لطلبتنا في المملكة المغربية الشقيقة.

اسمحولي كذلك للتذكير القول بأن اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين اقترب من إكمال عقده الثاني أي 19 سنة في خدمة الطلاب الموريتانيين جيلا فجيلا، وهو وفي لمبدئيته وخياراته في تحقيق المكاسب، وتفعيل الأدوات المؤسسية حتى أصبح مؤسسة تحترم ذاتها ومؤسساتها يتم التناوب عليها بشكل ديمقراطي، تشاركي، وفعال.

يمكن أن نقول إن اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب جدير بالاحترام والتقدير من كافة الطلبة الموريتانيين في المغرب، وذلك نتيجة تراكمات من العمل الجاد الهادف والمسؤول، الذي ظل الاتحاد يحافظ عليه، وهو ما سعينا لتوطيده وتعميقه عبر مد جسور تلك العلائق وتوطيدها بما يحفظ مصالح الطلبة ويصون حقوقهم، إذ كان الاتحاد متواجدا مع الطلبة في كافة المحطات.

بدءا من استقبال طلبة السلك الأول في ظروف مكنتهم من تسوية إجراءات تسجيلهم في الوقت المناسب، وانتهاء بمتابعات ملفات التسجيل في السلك الأول والثاني، ويمكن القول إن الحصيلة مشرفة جدا، فبالنسبة لأصحاب الحصة الرسمية فقد سجل منهم 85% وخريجي الجامعات المغربية سجلوا بنسبة تفوق 90%.

وفي مجال المنح تم استغلال المنح المخصصة للطلبة الموريتانيين من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولية بشكل أمثل وبإتاحة الفرص وتكافئها بين جميع المعنيين.

وكذالك تقديم تسهيلات مختلفة كإجراءات الحصول على بطاقة الإقامة والحصول على فيزا طالب استفاد منه 72 طالبا.

الأخبار : تلوح في الأفق أزمة طلابية مع وزراة التعليم العالي، ما الأسباب برأيكم؟

أعتقد أن الأسباب باتت واضحة والكل يدركها ويعلم حقيقتها، أهم هذه الأسباب:

عدم الكشف عن مصير الاجتماع الثاني للمنح، فنحن ندخل على مشارف نهاية شهر فبراير دون أن نرى في الأفق ملامح لفتح المجال أمام الطلبة الذين يستحقون المنحة، خلافا لما كان يجري في السابق، إذ كان التحضير له من بداية الشهر الأول من السنة وهو ما قد ينذر بكارثة لا يستطيع الطلاب المغتربون طلبا للعلم تحمل الأعباء الناتجة عنها. أضف إلى ذلك خيبات الأمل الكبيرة التي رافقت الطلاب طيلة السنة الماضية جراء تراجع الوزارة عن قرار اجتماع المنح الثاني في السنة المنصرمة وتضرر أغلب الطلاب من ذلك القرار التعسفي بعد أن لاحت في الأفق بشارة أمل لحل مشكل المنح، وهنا ندعوا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتعاطي بشيء من الايجابية مع القضية والكف عن الدوس على المكتسبات الطلابية التي لا يمكن المساس بها.

وعليه نطالب ببدء التحضير للاجتماع الثاني للمنح وفتح المجال أمام الطلبة الذين لديهم الحق في الحصول على المنحة دون تأخير وفي أقرب وقت عسى أن لا يحدث تأخر عن موعد الاجتماع في نهاية الشهرالمقبل.

فالتأخر البطيء في المنح لهذه السنة خلاف نظيراتها شهد شيئا من الرتابة تجاوز الحدود في اتخاذ قرارات المنح وصرفها، وهو ما تتحمل إدارة التعليم المسؤولية المباشرة له.

الأخبار: طلاب المغرب من أكبر المتضررين من إلغاء قرار المنح السنة الماضية فما هي الخطوات التي قمتم بها لحل المشكل؟

نعم، طلبة موريتانيا في المغرب تضررو ا من القرار الجائر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي ألغى نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للمنح بتاريخ:31/03/2015، ذلك القرار اعتبرناه منعدما شكلا ومضمونا، وطالبنا بتجاوز آثاره السلبية المتمثلة في إلغاء 300 منحة للطلبة الموريتانيين بالخارج، بالإضافة لفرض الوزير لوصايته على اللجنة وتصفير الوزارة من كادرها البشري الكفء تحت ذرائع ومبررات واهية كان عليه أن يتحمل مسؤوليتها الأخلاقية بصفته المسؤول سياسيا بدلا من تحميل الآخرين ما لا يحملون عرفا أو قانونا.

الأخبار: هل من سبيل لتحقيق مطالبكم؟

السبل كثيرة ومختلفة، أهما الوقفات والبيانات والعرائض المطلبية التي تطرح من حين لآخر، كذلك الوقفات الاحتجاجية داخل السفارة وكذا الاعتصامات إن اقتضت الحاجة.

الأخبار : ما ذا قدم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين للطلاب بالمغرب؟

كما مر معنا من خلال الأسئة السابقة، فإن اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب قدم الكثير من الخدمات للطلبة الموريتانيين، من الاستقبال والتوجيه والمساعدة في حل مختلف مشاكل التسجيل والمنح,وهي إنجازات جعلت الاتحاد يحظى بقدر من المصداقية.

الأخبار: ما هو مستوى تقييمكم لتعاطي السفارة والوزارة المعنية مع مطالب الاتحاد خلال الفترة المنصرمة من مأموريتكم؟

تعاطي السفارة كان إيجابيا في أغلبه، أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني فقد خيبت آمال الشريحة الطلابية بالقرارات الارتجالية المتتالية، التي كان آخرها إلغاء تمثيل الطلبة في اللجنة الوطنية للمنح، وإلغاء استحقاقات السنة الماضية، وعليه نطالب باسترداد المنح الـ 300 التي ألغى الوزير على اعتبار أن الحق لا يسقط بالتقادم، وندعوا الوزير للتراجع عن ذلك القرار والاعتذار للفئة الطلابية، فالرجوع للحق فضيلة وهو أو لى من التمادي في الباطل.

الأخبار: شكرا جزيلا لكم