طلاب موريتانيا بتونس: وزارة التعليم العالي تستهتر بحقوق الطلاب

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 02 آذار/مارس 2016 14:42

ماموري سيدي محمد، رئيس رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونسالأوخبار (نواكشوط) ـ اتهمت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس، وزارة التعليم العالي بأنها تمعن في استفزاز مشاعر الطلاب الموريتانيين في الخارج وتستهتر بحقوقهم، مشيرا إلى أن الوزارة "تماطل هذه السنة في عقد الدورة الثانية للجنة المنح متجاهلة بذلك معاناة الطلاب الذين تجشموا عناء السفر".

وأشار بيان صادر عن الرابطة إلى أن الطلاب تحملوا مشاق البحث عن التسجيل، والتزموا المواظبة في التحصيل، إلا أن الدولة تنكرت لهم وبخلت عليهم بمنحة لا تغني ولا تسمن من جوع، حسب البيان.

ووصف البيان تأخر فتح باب استقبال ملفات الطلاب الراغبين في الاستفادة من المنحة لشهرين يعد سابقة خطيرة، منتقدا عدم تقديم الوزارة مبررات لذلك "متماهية بذلك مع تصريحات الوزير المؤسفة التي يتبجح فيها بإقصاء ممثلي الطلاب، ويفتخر بعدم التشاور معهم".

واعتبر البيان أن الخطوات الجديدة للوزارة تنضاف إلى إصرار الوزير العام الماضي على التمسك بإلغائه غير القانوني لأعمال لجنة المنح، وحرمان مئات الطلاب من حقهم المشروع في الاستفادة من المنحة.

ونددت الرابطة بمماطلة الوزارة في عقد الدورة الثانية للجنة المنح، داعية إلى فتح باب استقبال ملفات الراغبين في الاستفادة من المنحة فورا وعقد اجتماع اللجنة في وقته المعتاد، وتعميم المنحة على كافة الطلاب في الخارج، كما دعت الجماهير الطلابية إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات النضالية التي ستنظمها الاتحادات الطلابية في الخارج.