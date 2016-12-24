طلبة موريتانيا بالجزائر: وزارة التعليم دأبت على هضم حقوق الطلبة

تاريخ الإضافة: الخميس, 03 آذار/مارس 2016 00:30

رئيس اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالجزائر الشيخ سيديا ولد أحمدالأخبار (انواكشوط) – اتهم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في الجزائر وزارة التعليم العالي في موريتانيا بأنها دأبت "على هضم حقوق الطلبة واحتقارهم دون دافع".

ودعا الاتحاد في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة "كل دون استثناء للذود عن حقوقهم المشروعة"، معتبرا أن "مسلسل التغاضي لم يعد مطروحا"، مردفا أنه يؤكد لكل الطلبة وقوفه معهم، وسعيه بكل جهده وطاقته "لانتزاع حقوقهم فالحقوق تنتزع ولا تعطى".

وأضاف الاتحاد في البيان الصادر عن مكتبه المركزي أنهم انطلاقا من وعيهم "بجسامة المسؤولية التي تحملناها وجسامة التحديات التي سنواجهها، نطالب الجهات المعنية بإنهاء هذا التعتيم اللا مبرر على الدورة الثانية للجنة المنح، وفتح المجال لطرح ملفات الطلبة، وعدم المساس بأي حق من حقوق الطلبة التي لا مساومة فيها".

ووصف الاتحاد مماطلة الوزارة بعقد الدورة الثانية من اجتماع المنح بـ"المسألة بالغة الخطورة، والتي تتهدد مستقبل الطلاب الموريتانيين في الخارج"، معتبرا أنه "من المعلوم أن استقبال ملفات طلاب الطور الثاني (ماستر1 وطلاب السنة رابعة طب) إضافة إلي الطور الثالث (طلبة الطب الأخصائيين وطلبة الدكتوراه سنة أولي) عادة ما يكون في بدايات شهر يناير، وتجتمع لجنة المنح في شهر مارس لتبت في أحقية الطلبة المتقدمين لنيل المنحة، ويستفيد منها كل من تتوفر فيهم الشروط المطروحة من اللجنة، فما الجديد هذه المرة ليتم كل هذا التعتيم على اجتماع لجنة المنح ولماذا لم تتحدث عنه الوزارة المعنية".



