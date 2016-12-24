طلبة موريتانيا بالمغرب: وزارة التعليم العالي تسلم الطلاب لغياهب المجهول

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 08 آذار/مارس 2016 15:46

المرابط ولد الدد، الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغربالأخبار (انواكشوط) – اتهم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا بأنها تسلم الطلاب الموريتانيين في الخارج "لغياهب المجهول"، وذلك "بدل السعي الجاد في حل مشاكلهم وتشجيعهم على التحصيل العلمي وبث روح المثابرة في نفوسهم".

وقال الاتحاد في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه إن وزارة التعليم العالي ما تزال تواصل "مسارها الظالم في حق نخبنا الطلابية في الخارج"، مشيرا إلى أنها "بعد أن أقدمت في العام الماضي على إلغاء منح المئات من الطلبة في الخارج ها هي اليوم تؤخر ولحد الساعة الإعلان عن موعد فتح استقبال ملفات الطلبة الراغبين في الحصول على المنح الخارجية"، واصفا الأمر بـ"السابقة الخطيرة من نوعها، والعبث الواضح بمستقبل المئات من الطلبة العالقين في الخارج".

وشجب الاتحاد الذي وقعه الأمين العام المرابط ولد الدد ما وصفه بـ"القرار الجائر الذي اتخذه الوزير في السنة الماضية والذي تم بموجبه إلغاء 300 منحة طلابية لطلبتنا في الخارج"، وكذا "قرار حرمان الطلاب من التمثيل داخل اللجنة الوطنية للمنح ،لأن أي قرار تتخذه من دون أن يكون الطلاب ممثلين فيها يظل محدود المصداقية". حسب نص البيان.

وطالب الاتحاد "بفتح استقبال ملفات الطلاب الراغبين في الحصول على المنحة وبدء التحضير للاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمنح فورا"، كما دعا إلى "زيادة الغلاف المالي للمنح وصرفه بشكل كامل حتى يستوعب أكبر عدد ممكن من الطلبة".



