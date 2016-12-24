ندوة بتونس عن روافد الثقافة الشنقيطية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 15 آذار/مارس 2016 00:24

الأخبار (نواشوط) ـ نظمت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس، ندوة تحت عنوان: "روافد الثقافة الشنقيطية"، حضرها جمهور من المثقفين والطلاب والجالية الموريتانية بتونس.

 

وأنعش الندوة مجموعة من الأساتذة والباحثين، من بينهم الأستاذ عبد الله ولد ببكر أول رئيس للمعهد الموريتاني للبحث العلمي، والأستاذ سيداعمر ولد شيخنا، ومحمد يحيى لد باب ولد حسني الباحث في علم الاجتماع الموريتاني، والاستاذ سيذين ولد أحمد نوح الباحث في الفلسفة والعلوم السياسية.

 


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