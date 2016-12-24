طلاب موريتانيا بالجزائر يحتجون ويلوحون بالاعتصام

تاريخ الإضافة: الإثنين, 21 آذار/مارس 2016 22:05

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم المكتب المركزي لاتحاد الطلبة الموريتانيين بالجزائر الأحد 20 مارس 2016م بالعاصمة الجزائرية، وقفة احتجاجية على القرارات التي يصفها الطلاب بـ"الظالمة" التي اتخذتها الوزارة بحق الطلبة بالجزائر وإخوتهم في البلدان الأخرى.

واعتبر الطلاب الموريتانيون بالجزائر إن هذه الوقفة "لن تكون إلا خطوة من ضمن خطوات أخرى حتى تتراجع الوزارة عن قراراتها الظالمة".

وحضر الوقفة عشرات من الطلبة المنتسبين للاتحاد بالجزئر، وحمل المشاركون في الوقفة شعارت عدة من قبيل: "اليوم وقفة وغدا اعتصام فردو الأمور على مايرام، سنة التعليم أم سنة التأليم ، لا لقرارات الوزارة الظالمة".

وفي ختام الوقفة أعلن الطلاب المشاركون عن نيتهم تنظيم اعتصام مفتوح في السفارة الموريتانية بالجزائر ابتداء من يوم الأربعاء المقبل الموافق:23/03/2016.