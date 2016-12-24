طلاب موريتانيا بالجزائر يدخلون في اعتصام مفتوح

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 آذار/مارس 2016 15:58

الأخبار (نواكشوط) ـ أكد مصدر طلابي لوكالة الأخبار، أن الطلاب الموريتانيين في العاصمة الجزائرية دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مبنى السفارة بالجزائر، احتجاجا على ما يعتبرونها تصرفات جائرة من السفارة ووزارة التعليم العالي في موريتانيا.

وأضاف المصدر، أن الطلاب دخلوا في اعتصامهم منذ العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وقرروا المضي فيه حتى تلبية مطالبهم، مؤكدا أنهم يعتزمون المبيت في مباني السفارة وعدم مغادرتها.

وأوضح رئيس اتحاد الطلاب والمتدربين الموريتانيين في الجمهورية الجزائرية، الشيخ سيديا ولد أحمد في اتصال مع الأخبار، أن الاعتصام يأتي احتجاجا على قطع منح الطلاب الذي تجاوزوا مراحل الليصانص إلى الماستر، ومن تجاوزوا مراحل الماستر إلى الدكتوراه، إضافة إلى قطع منح الطلاب في السنة الربعة من كليات الطب.

وسبق للطلاب الموريتانيين في الجزائر أن هددوا قبل يومين بالدخول في اعتصام مفتوح، داعين السفارة إلى تلبية مطالبهم.