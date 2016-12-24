طلاب موريتانيا بالجزائر يقضون أولى ليالي الاعتصام

تاريخ الإضافة: الخميس, 24 آذار/مارس 2016 11:03

الأخبار (نواكشوط) ـ يواصل الطلاب الموريتانيون في الجزائر، اعتصامهم المفتوح بالسفارة الموريتانية في الجزائر، حيث قضوا البارحة ليلتهم الأولى في الاعتصام في درجة حرارة منخفضة تصل إلى 12 درجة.

وعبرالطلاب المعتصون عن امتعاضهم من تأخر اجتماع لجنة المنح لهذا العام، مؤكدين على أن الاعتصام مفتوح حتى تلبية مطالبهم.

وأفادت مصادر طلابية أن اليوم الخميس سيشهد حراكا طلابيا موحدا استنكارا لتأخر االاجتماع وما يعتبره الطلاب حرمانا لأغلب الطلاب في الخارج والداخل من المنحة.