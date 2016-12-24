باحث موريتاني ينال دكتورا في القانون بميزة مشرف جدا

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 26 نيسان/أبريل 2016 19:05

الأخبار(نواكشوط) - حصل الباحث الموريتاني باهو ولد دحود على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بعد نقاش أطروحته لنيل الشهادة تحت عنوان "التحكيم في مجال منازعات عقود نقل التكنولوجيا".

وناقش الدكتور ولد دحود أطروحته بتاريخ 13/02/2016 برحاب جامعة الحسن الأول بسطات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وقد تشكلت لجنة المناقشة من:

الدكتور رياض فخري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة الحسن الأول بسطات مشرفا و رئيسا .

-الدكتور طارق مصدق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة الحسن الأول بسطات

- الدكتور عبد الكريم الطالب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش

- الدكتور نور الدين الناصري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة الحسن الأول بسطات

- الدكتورة جميلة العماري أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة عبد المالك السعدي بطنجة.

وقررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث شهادة دكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا .

وقد أشاد أعضاء اللجنة بالأطروحة واعتبروها أول أطروحة تعالج موضوع التحكيم في مجال منازعات عقود نقل التكنولوجيا على المستوى الدول العربية والمغاربية، معتبرين أنهاستشكل إضافة كبيره للمكتبة العربية والمغاربية خصوصا أن هذا الميدان لم يطرق من لدن أي باحث قانوني من قبل.