تونس: موريتانيا تفوز بالمرتبة الثانية في مسابقة شعرية

تاريخ الإضافة: الخميس, 28 نيسان/أبريل 2016 20:52

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن مساء اليوم الخميس: 28 مارس 2016 بتونس عن فوز الطالب الموريتاني البكاي ولد باب احمد بالمرتبة الثانية في المسابقة الشعرية المنظمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، عن قصيدته: "الفجر القادم".

جاء إعلان فوز الطالب الموريتاني ولد باب أحمد بالمرتبة الثانية ضمن حفل اختتام الموسم الثقافي للسنة الجامعية: 2015-2016.

وحضر فرز إعلان النتائج النهائية جمع غفير من الطلبة والإداريين بالجامعة.

وكان الطالب ولد باب أحمد شارك ضمن 20 طالبا من جنسيات مختلفة في المسابقة.