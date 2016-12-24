طلاب موريتانيا في السعودية ينتخبون مكتبا جديدا

تاريخ الإضافة: السبت, 30 نيسان/أبريل 2016 16:18

انتخب اتحاد الطلبة الموريتانيين بالمملكة العربية السعودية مكتبا جديدا أثناء انعقاد الجمعية العمومية السنوية في 28 أبريل 2016، وسط تنافس قوي بين اللوائح المترشحة.

وقد أشرفت لجنة طلابية مكلفة من المكتب التنفيذي السابق برئاسة د.محمد محمود ولد الداه على إجراءات التصويت، وأسفرت عملية الانتخاب عن فوز لائحة الوفاء بحصولها على أغلبية الأصوات المعبر عنها.

وجاءت تشكلة مكتبها التنفيذي على النحو التالي:

الرئيس: عبد الله ولد إسلم، مرحلة الدكتوراه

نائب الرئيس: ببكر سيسى، البكالوريوس

مندوب الطلاب لدى الجامعة: عثمان عبد الرحمن اليدالي، مرحلة الماجستير

مسؤول الإعلام والثقافة: التراد أحمد، مرحلة الماجستير

مسؤول العلاقات الخارجية: سيدي محمد الحضرامي، مرحلة الدبلوم العالي

مسؤول الرياضة: أحمدو ولد محمد فال إلياس، مرحلة الدبلوم العالي

مسؤول المالية: الحسين ولد محمدو، البكالوريوس.