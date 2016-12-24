جمعية الشباب الموريتاني بفرنسا تنتخب مكتبا جديدا

تاريخ الإضافة: الأحد, 08 أيار 2016 17:09

بعض المشاركين في الجمعية العمومية لجمعية الشباب الموريتاني في فرنساالأخبار (نواكشوط) – انتخبت جمعية الشباب الموريتاني بفرنسا يوم أمس السبت 07 – 05 – 2016 مكتبا جديدا لها، وذلك في جمعية عمومية نظمتها بمباني دار المعادن في باريس.

وخلال الجمعية العمومية استمع المشاركون فيها إلى تقارير عن حصيلة عمل المكتب المنتهية ولايته، حيث تم نقاشها، قبل أن يتم التصويت على المكتب الجديد.

وحسب إيجاز صحفي وصل وكالة الأخبار من الجمعية، فقد جاءت تشكلة المكتب الجديد، على النحو التالي:

- الحسن ولد انتهاه رئيسا.

- با عثمان أمينا عاما.

- الحاج جاه مسؤولا للثقافة.

- محمد الأمين ولد الواقف مسؤولا للعمل النقابي.

- محمد محمود ولد لمرابط مسؤولا للرياضة.

- عبد الله ولد محمد محمود مسؤولا للإعلام.

- نورة منت يحيى مسؤولة للتضامن.