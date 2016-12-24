جمعيات موريتانية تتطلع للاستفادة من التجربة التركية

تاريخ الإضافة: الأحد, 08 أيار 2016 17:40

جانب من المشاركين في الملتقى التركي الموريتانيالأخبار (نواكشوط) – اختتم اليوم في اسطنبول ملتقى للمجتمع المدني التركي والموريتاني، والذي يهدف لاستفادة الجمعيات الموريتانية من تجربة نظيراتها التركية، وينظم من طرف جمعية بوابة إفريقيا للثقافة والتعاون.

رئيس جمعية بوابة إفريقيا للثقافة والتعاون الشيخ ولد محمد اعتبر في كلمة بالمناسبة أن الملتقى يدخل في صميم أهداف الجمعية، والتي تعمل على ربط جسور التواصل بين المجتمع المدني التركي والإفريقي، معبرا عن أمله في أن تترك هذه التجربة، ويتضاعف التعاون بين جمعيات المجتمع المدني في تركيا وإفريقيا، وفي موريتانيا على وجه الخصوص.

وشارك في الملتقى 11 جمعية موريتانية تعمل في مجالات العمل الخيري أو الصحي، أو التعليمي، والتقت خلال الملتقى العديد من الجمعيات التركية، واطلعت على تجاربها في المجالات التي تعمل فيها.

كما تمكنت الجمعيات الموريتانية من زيارة 7 جمعيات تركية في مقراتها، وذلك للاطلاع بشكل عملي على طبيعة عملها، وطرق رسمها لبرامجها، وتنفيذها لها.